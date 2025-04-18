"А де ж Ремонтада?" Саме цим питанням молодий Льюїс-Скеллі розлютив Джуда Беллінгема одразу після фінального свистка. У протистоянні вистачило скандалів, зокрема, травмований Дані Карвахаль хотів поговорити з Букайо Сака, але завершилось все тим, що іспанець схопив за шию зірку Арсенала.

Лідери Реала підняли бунт проти Анчелотті – головну претензію команди вже донесли до президента

Ще один інцидент трапився за участі Олександра Зінченка, який пожонглював м'ячем замість того, аби швидше подати його партнеру. Це не на жарт розлютило Вінісіуса, який штовхнув українця. В підсумку, Арсенал переміг Реал і в другому матчі 1/4 фіналу та втретє у своїй історії вийшов до півфіналу турніру. Про все це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".