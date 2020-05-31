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"При Лаштувці міг вийти на кубковий матч, а при Бойку взагалі не мав шансів": екс-голкіпер Дніпра – про втрачений час

13:26 619 Читать на русском
"При Лаштувці міг вийти на кубковий матч, а при Бойку взагалі не мав шансів": екс-голкіпер Дніпра – про втрачений час
Денис Шеліхов / Фото з відкритих джерел

Колишній воротар Дніпра Денис Шеліхов розповів про конкуренцію під час виступів за дніпровську команду.

"Образ на Дніпро не залишилося, специфіка воротарської позиції в тому і полягає, що може грати лише один. А якщо тренер дає результат, то він і голкіпера міняти не буде.

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Мене тренери підбадьорювали і говорили, що на мене у клубі розраховують, але це було для того, щоб я зовсім духом не падав. Коли основним воротарем був Лаштувка, я навіть міг вийти на кубковий матч або замінити його в рамці у разі дискваліфікації. А вже після приходу Бойка навіть таких мінімальних шансів не отримував, тому що тренерський штаб давав йому повний карт-бланш", – сказав Шеліхов в інтерв'ю офіційному сайту ПФЛ.

Нагадаємо, 30-річний голкіпер є вихованцем Дніпра, також мав досвід виступів за Волинь на правах оренди. За кордоном грав за білоруські Іслоч і Луч. Нині захищає ворота першолігового Миколаєва.

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Денис Бойко Денис Бойко Ян Лаштувка Ян Лаштувка Денис Шеліхов Денис Шеліхов Дніпро Дніпро Перша ліга
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