"Зараз тренерський штаб дуже чутливо підходить до всіх гравців, вони знають наші хороші та погані якості, намагаються зробити так, щоб ми могли показувати кращий результат.

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Якщо у Де Дзербі була своя модель гри, при якій правий та лівий захисники мали грати однаково, то у Йовічевіча зараз індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, мені кажуть, що краще трішки більше з середини поля починати атаки, ніж бігати всю гру по бровці. Мені подобається цей індивідуальний підхід, він дає змогу прогресувати кожному окремо.

Головний тренер і його помічники мені довіряють. Я радий, тому що це хороша можливість – працювати з колективом, який у тобі впевнений. Коли ти можеш розповісти про дрібниці, які бачиш ти, але не бачать інші люди.

Ти можеш вставити свої п'ять копійок, тренерський штаб тебе почує і скаже – є сенс чи ні, можемо ми це спробувати чи ні. Мені це дуже подобається. При Де Дзербі мені точно не можна було так робити", – сказав Конопля на YouTube-каналі Шахтаря.

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