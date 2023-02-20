"При Де Дзербі так не можна було": Конопля виокремив головну різницю між Йовічевічем та італійцем
Оборонець Шахтаря Юхим Конопля розповів про особливості роботи з Ігорем Йовічевічем та Роберто Де Дзербі.
"Зараз тренерський штаб дуже чутливо підходить до всіх гравців, вони знають наші хороші та погані якості, намагаються зробити так, щоб ми могли показувати кращий результат.
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Якщо у Де Дзербі була своя модель гри, при якій правий та лівий захисники мали грати однаково, то у Йовічевіча зараз індивідуальний підхід до кожного. Наприклад, мені кажуть, що краще трішки більше з середини поля починати атаки, ніж бігати всю гру по бровці. Мені подобається цей індивідуальний підхід, він дає змогу прогресувати кожному окремо.
Головний тренер і його помічники мені довіряють. Я радий, тому що це хороша можливість – працювати з колективом, який у тобі впевнений. Коли ти можеш розповісти про дрібниці, які бачиш ти, але не бачать інші люди.
Ти можеш вставити свої п'ять копійок, тренерський штаб тебе почує і скаже – є сенс чи ні, можемо ми це спробувати чи ні. Мені це дуже подобається. При Де Дзербі мені точно не можна було так робити", – сказав Конопля на YouTube-каналі Шахтаря.
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