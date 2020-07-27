Президенту ПФЛ висловили недовіру 24 клуби – серед них Рух, Волинь і Чорноморець

Відкритий лист був опублікований на офіційному сайті ФК Прикарпаття. Причиною висловлення недовіри клуби назвали відсутність професіоналізму президента Макарова в ситуації, коли було заборонене проведення масових спортивних заходів, зокрема футбольних змагань.

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На думку клубів, дії Сергія Макарова призвели до розколу серед клубів ПФЛ та проведення двох Рад Ліг і однієї позачергової Конференції ПФЛ під час карантину через пандемію коронавірусу.

Звернення підписали: Верес, Минай, Рух, Чорноморець, Волинь, ВПК-Агро, Гірник, Гірник-Спорт, Діназ, Калуш, Кремінь, Кристал, МФК Металург, Миколаїв, Нікополь, Поділля, Полісся, Прикарпаття, Реал Фарма, Таврія-Сімферополь, Ужгород, Чайка, Авангард та Буковина.

Не підписали відкритий лист: Агробізнес, Інгулець, Металіст-1925, Оболонь Бровар, Балкани, ОПФК Черкащина, Нива Т, Нива В, Альянс та Енергія.

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