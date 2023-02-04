Президента міланського Інтера Стівена Чжана звинуватили у неспроможності повернути близько 300 мільйонів євро боргу. Це проблема, яка може мати серйозні наслідки для 31-річного бізнесмена. Як повідомляє Calcio e Finanza, акціонеру італійського клубу загрожує ув’язнення до трьох місяців.

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Кредитори подали до суду на Чжана в США, в Мілані та є дві справи в Гонконзі. China Construction Bank хоче дізнатися про борги бізнесмена, а також про стан його банківських рахунків, його доходи і витрати. Чжану також доведеться надати будь-які документи, що стосуються його активів і зобов’язань, в тому числі й акцій Інтера.



Якщо суд визнає, що Чжан приховував активи, то його можуть відправити до в’язниці терміном до трьох місяців. Слухання назначено на 13 березня.

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