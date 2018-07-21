Президентом Маріуполя став пакистанець Чаудрі, який отримав клуб у спадок від Бойка

Президент Маріуполя Тарік Чаудрі отримав клуб у спадок від померлого Володимира Бойка.

Нещодавно на офіційному сайті Маріуполя з'явилось нове прізвище. Тарік Махмуд Чаудрі був вказаний як президент клубу.

Голова Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов повідомив, що призначення пакистанця було проханням Володимира Бойка, який помер у 2015 році.

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"Коли Володимир Семенович вже розумів, що помирає, він попросив Таріка, щоб той зберіг клуб і повернув колишній Іллічівець в Прем'єр-лігу. Щоб він зберіг все те, що Бойко вкладав в цей клуб і максимально, наскільки це можливо, фінансував його діяльність".

Чаудрі став президентом клубу після того, як Маріуполь здобув право виступати в Лізі Європи.

"Це чиста формальність, яка не впливає на роботу футбольного клубу. А те, що він росіянин чи не росіянин – це нікого не повинно напружувати і лякати. Тарік Чаудрі навчався в Маріуполі, шалено любить місто, це дуже порядна людина – я його особисто знаю. Він був представником меткомбінату ім. Ілліча, дуже багато допомагав Володимиру Семеновичу свого часу, користувався його довірою", – розповів Журавльов Mrpl City.

Крім того, як зазначається, саме за вказівкою Чаудрі у клуб прийшов Андрій Санін, який обіймає посаду віце-президента.

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