Сьогодні збірна України здобула перемогу над Молдовою з рахунком 4:0. Після закінчення матчу президентка Молдови Майя Санду побажала українським футболістам успіхів на Євро-2024.

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"Сподіваюся, що вам сподобалося перебування у Молдові. Я впевнена, що вам сподобалася гра. Бажаю удачі у наступних матчах. Це буде круто", – сказала Санду.

Важливо зазначити, що Майя Санду – це проєвропейський політик, яка чітко стоїть на стороні України у міжнародних питаннях.

Нагадаємо, що збірна України зіграє на Євро-2024 у групі разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною. У першому турі чемпіонату Європи 2024 року наша команда зустрінеться зі збірною Румунії 17 червня. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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