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Президентка Хорватії надихнула команду на камбек зі Словаччиною – відео з фанатської трибуни

12:28 1034 Читать на русском
Президентка Хорватії надихнула команду на камбек зі Словаччиною – відео з фанатської трибуни
Колінда Грабар-Китарович / Getty Images

Збірна Хорватії вчора оформила вихід на Євро-2020 перемогою над Словаччиною.

56’ Нікола Влашіч
60’ Бруно Петковіч
74’ Іван Перішіч
 
Роберт Боженік 32’
Роберт Мак 66’
32’ Роберт Боженік
56’ Нікола Влашіч
60’ Бруно Петковіч
66’ Роберт Мак
74’ Іван Перішіч

Гра для підопічних Златко Даліча видалася непростою: гості стадіону в Рієці відкрили рахунок у першому таймі і пішли на перерву в статусі лідера. Хорватські уболівальники на чолі з президенткою країни Коліндою Грабар-Китарович емоційно підганяли команду в атаку. Це принесло результат у другому таймі: господарі забили три м'ячі, які забезпечили хорватам вихід до групової стадії Євро-2020.

Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що другу путівку на Євро-2020 у відбірковій групі Е розіграють Угорщина, Уельс та Словаччина.

Хорватія здійснила камбек у матчі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020

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Теги
Євро-2020 Хорватія - Словаччина Хорватія Хорватія Відеоновини Колінда Грабар-Китарович
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