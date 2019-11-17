Президентка Хорватії надихнула команду на камбек зі Словаччиною – відео з фанатської трибуни

Збірна Хорватії вчора оформила вихід на Євро-2020 перемогою над Словаччиною.

Гра для підопічних Златко Даліча видалася непростою: гості стадіону в Рієці відкрили рахунок у першому таймі і пішли на перерву в статусі лідера. Хорватські уболівальники на чолі з президенткою країни Коліндою Грабар-Китарович емоційно підганяли команду в атаку. Це принесло результат у другому таймі: господарі забили три м'ячі, які забезпечили хорватам вихід до групової стадії Євро-2020.

Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що другу путівку на Євро-2020 у відбірковій групі Е розіграють Угорщина, Уельс та Словаччина.

Хорватія здійснила камбек у матчі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020