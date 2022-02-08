"Усі грають, усі отримують ігрову практику в однаковій кількості. Для цього й робили стільки ігор, щоб подивитися, на що здатні хлопці, як вони себе показують та реагують на матчі з командами вищого рівня. Багато ігор, багато тренувань. Привезли 2 молодих гравців – 2006 року народження – вони виглядають не гірше за дорослих футболістів.

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Присутність президента завжди надає впевненості. Хлопці сконцентровані, більше віддаються, все ж розуміють, що контрольні ігри, збори. Десь є розслабленість, а президента побачили – у тонусі одразу", – розповів Кучер у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, що Металіст, окрім контрольних матчів, бере участь у Зимовому кубку – разом з харків'янами за трофей змагаються Чорноморець, Верес та Полісся.

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