Президента Барселони можуть оштрафувати через Реал

Скандал із критикою іспанських арбітрів через нібито допомогу мадридському Реалу набирає обертів.

Президент Барселони Жозеп Марія Бартомеу і нападник Атлетіка Ікер Муньяїн були вкрай незадоволені суддівством у матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії між баскським клубом і мадридським Реалом (0:1).

"Це була помилка": Тебас визнав тиск Переса на арбітрів матчів Реала

За свої висловлювання обидва можуть бути оштрафовані. Бартомеу та Муньяїну загрожує штраф у розмірі 18 тисяч доларів, стверджує Marca.

Нагадаємо, у матчі Атлетік – Реал було два суперечливих епізоди: пенальті в ворота господарів за фол Дані Гарсії на Марсело, а також непризначений 11-метровий після того, як Серхіо Рамос наступив на ногу Раулю Гарсії.

Реал в 34-х турах набрав 77 очок і лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Барселона (73) розташувалася на другій сходинці.

Реал дотиснув Атлетік завдяки пенальті – гандикап перед Барселоною росте