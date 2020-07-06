toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Президента Барселони можуть оштрафувати через Реал

6 липня 21:00 - Читать на русском
Президента Барселони можуть оштрафувати через Реал
Бартомеу і Перес / фото із відкритих джерел

Скандал із критикою іспанських арбітрів через нібито допомогу мадридському Реалу набирає обертів.

 
Серхіо Рамос 73’
73’ Серхіо Рамос

Президент Барселони Жозеп Марія Бартомеу і нападник Атлетіка Ікер Муньяїн були вкрай незадоволені суддівством у матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії між баскським клубом і мадридським Реалом (0:1).

"Це була помилка": Тебас визнав тиск Переса на арбітрів матчів Реала

За свої висловлювання обидва можуть бути оштрафовані. Бартомеу та Муньяїну загрожує штраф у розмірі 18 тисяч доларів, стверджує Marca.

Нагадаємо, у матчі Атлетік – Реал було два суперечливих епізоди: пенальті в ворота господарів за фол Дані Гарсії на Марсело, а також непризначений 11-метровий після того, як Серхіо Рамос наступив на ногу Раулю Гарсії.

Реал в 34-х турах набрав 77 очок і лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Барселона (73) розташувалася на другій сходинці.

Реал дотиснув Атлетік завдяки пенальті – гандикап перед Барселоною росте

blog_ava
Гасперіні похвалив Маліновського і замахнувся на позиції грандів
6 липня
14506
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ікер Ікер Муньяїн Атлетік Атлетік Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу Атлетік - Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
49
хв
Рух
17:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук