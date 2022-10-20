Жоана Лапорту оштрафували за вхід до суддівської кімнати після матчу з Реалом (1:3).

Президент Барселони Жоан Лапорта був оштрафований на 150 євро за те, що після програного матчу Реалу (1:3) увійшов до суддівської кімнати. Про це повідомляє El Periodico.

Роздягальня Барселони підтримує рішення Лапорти звільнити Хаві, – джерело

Лапорта хотів отримати від бригади арбітрів пояснення з приводу ряду спірних епізодів. На 75-й хвилині Хосе Марія Санчес Мартінес не призначив пенальті у ворота Реала після контакту Карвахаля з Лєвандовскі, а на 90+1 хвилині, навпаки, дав пенальті у ворота Барселони за фол Еріка Гарсії проти Родріго.

Повідомляється, що Хосе Марія Санчес Мартінес вніс до протоколу поведінку Лапорти після матчу.

Максимальний штраф за подібне порушення становить 602 євро, але застосовується лише у тому випадку, якщо людина повторно порушує правила таким чином.

Реал обіграв депресивну Барселону: Луніна принизили дивною оцінкою, шокуючий промах Лєвандовскі, ганьба VAR