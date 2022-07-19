Журналіст Ігор Бурбас розповів про ситуацію з виплатами боргів у луганській Зорі.

Після приїзду Геллера до розташування Зорі із гравцями команди розрахувалися одразу за січень та лютий 2022 року, повідомив Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Також президент клубу пообіцяв виплатити 50% зарплати за березень, квітень, травень та червень. Наразі гроші не виплачені. З липня контракти ж мають виконуватись у повному обсязі.

Зауважимо, Зоря позмагається за путівку до групового раунду Ліги конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Суперником стане переможець пари Влазнія (Албанія) / Університатя Крайова (Румунія). Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.

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