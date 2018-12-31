Президент Зорі Геллер підбив підсумки року для луганської команди, виділивши виступ у Лізі Європи

Президент Зорі Євген Геллер позитивно оцінив 2018 рік для луганської команди.

"У 2018-му наша команда гідно представляла український футбол в єврокубках, нарівні борючись з командами, що мають багатомільйонні бюджети.

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Так, ми не увійшли до групового етапу Ліги Європи, проте це стало належним стимулом для того, щоб докласти максимум зусиль в 2019-му році та ще раз довести всім, що на європейській арені Зоря є гідним конкурентом для іменитих команд.

Підводячи підсумок скажу, що рік для всіх нас був не таким простим, проте це привід в наступному році досягти набагато більших успіхів. Попереду у нас – боротьба за Кубок України та максимальні результати в чемпіонаті країни", – цитує Геллера офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Зоря посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці.

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