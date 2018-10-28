toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Президент Зірки Березкін підозрюється у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку"

25 жовтня 12:24 669 Читать на русском
Президент Зірки Березкін підозрюється у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку"
Максим Березкін / latifundist.com

Президент Зірки Максим Березкін може бути причетний до розкрадання у "Ощадбанку" 20 мільйонів доларів.

Березкін затриманий детективами Національного антикорупційного бюро. Окрім нього працівники НАБУ затримали ще 9 фігурантів справи. Особи підозрюються у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку", повідомляє Хsport.ua з посиланням на Слово і діло.

"Приємно зіграти проти Динамо і Ярмоленка". Кирило Дришлюк про довіру у Зірці, футболку Хачеріді і жест Цітаішвілі

Повідомляється, що організатором розкрадання грошей був батько Максима Березкіна – народний депутат Станіслав Березкін. Особи здійснювали фіктивні угоди щодо постачання товарів з інших країн, але факту поставок товару немає.

Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх секундах вирвав перемогу у Прикарпаття

Прокурори антикорупційної прокуратори просять взяти Березкіна під варту з альтернативою застави в 150 мільйонів гривень.

Теги
Зірка Зірка Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
22
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук