Президент Зірки Березкін підозрюється у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку"

Президент Зірки Максим Березкін може бути причетний до розкрадання у "Ощадбанку" 20 мільйонів доларів.

Березкін затриманий детективами Національного антикорупційного бюро. Окрім нього працівники НАБУ затримали ще 9 фігурантів справи. Особи підозрюються у розкраданні 20 мільйонів доларів у "Ощадбанку", повідомляє Хsport.ua з посиланням на Слово і діло.

"Приємно зіграти проти Динамо і Ярмоленка". Кирило Дришлюк про довіру у Зірці, футболку Хачеріді і жест Цітаішвілі

Повідомляється, що організатором розкрадання грошей був батько Максима Березкіна – народний депутат Станіслав Березкін. Особи здійснювали фіктивні угоди щодо постачання товарів з інших країн, але факту поставок товару немає.

Перша ліга: Оболонь-Бровар на останніх секундах вирвав перемогу у Прикарпаття

Прокурори антикорупційної прокуратори просять взяти Березкіна під варту з альтернативою застави в 150 мільйонів гривень.