"Президент збагнув, що помилився": український тренер – про старт Колоса, сюрпризи УПЛ та "твердих" помічників Костишина
Український тренер та футбольний експерт Богдан Блавацький поділився своїми міркуваннями щодо вдалого старту Колоса та розповів, чи зможе команда Костишина зберегти здобутий результат.
– У чому ви вбачаєте ключові причини такого вдалого старту Колоса в сезоні?
– Дуже правильним рішенням було повернення Костишина на його старе місце. Вважаю, що це головна заслуга президента Колоса, який зрозумів: свого часу він помилився, розпрощавшись із тренером.
Колос та Верес не змогли виявити переможця – ковалівці не забили вперше у сезоні
Після відходу Руслана у клубі змінилося кілька наставників, але ніхто з них не зміг дати ради команді. Це перший крок. Другий – той час, коли Костишин був поза Колосом. Він уважно стежив за подіями у Ковалівці, а паралельно працював у Заліщиках та як експерт на телебаченні. Саме в цей період він зібрав новий тренерський штаб, і тепер пара Костишин – Шелаєв, доповнена ще й Михаликом, суттєво посилила колектив.
Показовий факт: це вже 80-та гра Костишина у вищій лізі, і всі вони проведені саме з Колосом. Є тренери, які постійно шукають себе, а тут ми бачимо людину, яка створювала команду ще з чемпіонату області, вибудовувала структуру – і тепер продовжує давати результат. Можливо, в іншому клубі у нього не було б такого спокою та максималізму, але в Ковалівці все склалося якнайкраще.
– Чи можна говорити про системні зміни у грі команди, чи це радше короткостроковий сплеск форми?
– Думаю, що ні. Тут є системні зміни. Так, гра з Вересом була не надто яскравою, але зараз з’являється стиль – саме тренерський стиль, системний підхід, який дозволяє поступово набирати очки. Це не випадковість, що Колос перебуває так високо в таблиці. Одну-дві перемоги можна здобути випадково, але утримуватися серед лідерів і створювати конкуренцію грандам – це вже зовсім інший рівень. Чемпіонат завдяки цьому стає цікавішим.
– Наскільки реально Колосу втриматися серед лідерів УПЛ і поборотися за місце в єврокубках?
Після шести турів, звісно, робити глобальні висновки зарано. Реальну картину побачимо після першого кола. Олександрія, наприклад, почала невдало, але зараз виправляється: нічия з Динамо, перемога над ЛНЗ. Добре стартувала Кудрівка, але поступово все стало на свої місця. А от Колос демонструє стабільність. Те ж саме можна сказати про Кривбас чи Зорю – це команди, які мають відчутну руку тренера. І саме в матчах проти таких суперників, як Металіст 1925, Житомир, Полісся чи ЛНЗ, вирішуватиметься доля єврокубкових путівок.
Я переконаний, що ще будуть несподіванки. І Динамо, і Шахтар теж спотикатимуться. А Колос має усі шанси залишатися у верхній частині таблиці. Бо сьогодні ми бачимо кілька ключових факторів: по-перше, повернення людини, яка будувала Колос; по-друге, грамотний підбір однодумців у штабі; по-третє, вдалу селекцію; і по-четверте, специфіку тренерського стилю.
Костишин і Шелаєв були півзахисниками, твердими футболістами, які тепер передають своє бачення і робочу дисципліну новому поколінню, – сказав Блавацький в ексклюзивному коментарі для "Футбол 24".
Феномен Колоса: як нещодавній претендент на виліт опинився поряд із Динамо та Шахтарем