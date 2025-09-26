– У чому ви вбачаєте ключові причини такого вдалого старту Колоса в сезоні?

– Дуже правильним рішенням було повернення Костишина на його старе місце. Вважаю, що це головна заслуга президента Колоса, який зрозумів: свого часу він помилився, розпрощавшись із тренером.

Після відходу Руслана у клубі змінилося кілька наставників, але ніхто з них не зміг дати ради команді. Це перший крок. Другий – той час, коли Костишин був поза Колосом. Він уважно стежив за подіями у Ковалівці, а паралельно працював у Заліщиках та як експерт на телебаченні. Саме в цей період він зібрав новий тренерський штаб, і тепер пара Костишин – Шелаєв, доповнена ще й Михаликом, суттєво посилила колектив.

Показовий факт: це вже 80-та гра Костишина у вищій лізі, і всі вони проведені саме з Колосом. Є тренери, які постійно шукають себе, а тут ми бачимо людину, яка створювала команду ще з чемпіонату області, вибудовувала структуру – і тепер продовжує давати результат. Можливо, в іншому клубі у нього не було б такого спокою та максималізму, але в Ковалівці все склалося якнайкраще.

– Чи можна говорити про системні зміни у грі команди, чи це радше короткостроковий сплеск форми?

– Думаю, що ні. Тут є системні зміни. Так, гра з Вересом була не надто яскравою, але зараз з’являється стиль – саме тренерський стиль, системний підхід, який дозволяє поступово набирати очки. Це не випадковість, що Колос перебуває так високо в таблиці. Одну-дві перемоги можна здобути випадково, але утримуватися серед лідерів і створювати конкуренцію грандам – це вже зовсім інший рівень. Чемпіонат завдяки цьому стає цікавішим.

– Наскільки реально Колосу втриматися серед лідерів УПЛ і поборотися за місце в єврокубках?

Після шести турів, звісно, робити глобальні висновки зарано. Реальну картину побачимо після першого кола. Олександрія, наприклад, почала невдало, але зараз виправляється: нічия з Динамо, перемога над ЛНЗ. Добре стартувала Кудрівка, але поступово все стало на свої місця. А от Колос демонструє стабільність. Те ж саме можна сказати про Кривбас чи Зорю – це команди, які мають відчутну руку тренера. І саме в матчах проти таких суперників, як Металіст 1925, Житомир, Полісся чи ЛНЗ, вирішуватиметься доля єврокубкових путівок.

Я переконаний, що ще будуть несподіванки. І Динамо, і Шахтар теж спотикатимуться. А Колос має усі шанси залишатися у верхній частині таблиці. Бо сьогодні ми бачимо кілька ключових факторів: по-перше, повернення людини, яка будувала Колос; по-друге, грамотний підбір однодумців у штабі; по-третє, вдалу селекцію; і по-четверте, специфіку тренерського стилю.

Костишин і Шелаєв були півзахисниками, твердими футболістами, які тепер передають своє бачення і робочу дисципліну новому поколінню, – сказав Блавацький в ексклюзивному коментарі для "Футбол 24".

