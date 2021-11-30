"Олександр Поворознюк – це президент-загадка. Він добрий, веселий, чутливий та чесний чувак. Говорить, що думає. Іноді йому це шкодить, але я люблю його за чесність. Лупашить правду-матку, і все до лампочки.

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Якби всі були такі, як він, я думаю, у світі було б менше фальші. Я його шаную. Чому так рідко відповідаю йому? У мене немає часу, а Сашко – медійна особистість. Я ж не можу щодня дивитися та слухати, що він скаже. Щось прилітає до мене, щось ні.

Смалійчук? Це президент – воднева бомба. Востаннє ми з ним бачилися вчора о третій ночі. Говорили про футбол, Іспанію, Колумбію… Апельсини? Це ми пройшли. Був період, коли він переїв наколотих апельсинів, але це вже минуло, зараз усе гаразд", – розповів Козловський в інтерв'ю YouTube-каналу SportArena.

Нагадаємо, після 16-ти турів Рух йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим, маючи у своєму активі 16 очок.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль