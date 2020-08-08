Президент Ювентуса розповів про майбутнє Роналду та Саррі після вильоту з Ліги чемпіонів

"Роналду? Впевнений, що він залишиться. Думаю, що дані France Football зводилися до старого інтерв'ю, якому вже кілька місяців. Його опублікували незадовго до того, як ми грали проти французької команди. Це старий медійний трюк.

Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

Цей сезон точно був несолодким. Це була дуже складна кампанія, ми домоглися приголомшливого результату – дев'яте поспіль чемпіонство. Ми створили ще одну фантастичну сторінку в своїй історії. Мауріціо Саррі заслужив окрему сторінку – з аматорських ліг він дійшов до Скудетто. Звичайно, всі розчаровані виступом в Лізі чемпіонів – і гравці, і вболівальники. Я кілька разів говорив, що раніше ЛЧ була нашою мрією, а тепер стала метою.

Майбутнє Саррі? Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти рішення. Виліт від Ліона нас розчарував. Потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, як почати сезон з ентузіазмом, щоб прагнути до перемог у всіх змаганнях з новим тренером чи без", – цитує президента Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі.

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