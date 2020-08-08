toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ЮВЕНТУС - ЛІОН ДИНАМО БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ

Президент Ювентуса розповів про майбутнє Роналду та Саррі після вильоту з Ліги чемпіонів

10:26 - Читать на русском
Президент Ювентуса розповів про майбутнє Роналду та Саррі після вильоту з Ліги чемпіонів
Андреа Аньєллі / Фото з відкритих джерел

Президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі поділився своїми думками щодо вильоту команди з ЛЧ та майбутнього Роналду і Саррі в структурі клубу.

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

"Роналду? Впевнений, що він залишиться. Думаю, що дані France Football зводилися до старого інтерв'ю, якому вже кілька місяців. Його опублікували незадовго до того, як ми грали проти французької команди. Це старий медійний трюк.

Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

Цей сезон точно був несолодким. Це була дуже складна кампанія, ми домоглися приголомшливого результату – дев'яте поспіль чемпіонство. Ми створили ще одну фантастичну сторінку в своїй історії. Мауріціо Саррі заслужив окрему сторінку – з аматорських ліг він дійшов до Скудетто. Звичайно, всі розчаровані виступом в Лізі чемпіонів – і гравці, і вболівальники. Я кілька разів говорив, що раніше ЛЧ була нашою мрією, а тепер стала метою.

Майбутнє Саррі? Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти рішення. Виліт від Ліона нас розчарував. Потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, як почати сезон з ентузіазмом, щоб прагнути до перемог у всіх змаганнях з новим тренером чи без", – цитує президента Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

blog_ava
Головні новини 7 серпня: Роналду вилетів з Ліги чемпіонів, Ман Сіті – в 1/4 фіналу, секретний дебют Луческу в Динамо
07:00
6493
Теги
Ліга чемпіонів Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Мауріціо Мауріціо Саррі Андреа Аньєллі Ювентус - Ліон
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
17
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?