Президент Ювентуса прилетів до Баку, щоб провести таємні переговори із Саррі

Чутки про перехід Мауріціо Саррі до Ювентуса стають все більш ґрунтовними.

Андреа Аньєллі прилетів до столиці Азербайджану, щоб обговорити умови контракту з нинішнім тренером Челсі, інформує Tuttosport.

Саррі психонув і покинув тренування Челсі перед фіналом Ліги Європи

Керівник чемпіона Італії навмисне зупинився в готелі, де живе Челсі, і сьогодні вранці бачився з тренером "синіх" Мауріціо Саррі.

Раніше з'явилась інформація, що лондонці готові відпустити італійця за 5 млн фунтів. Якщо туринці заплатять таку суму, то залишиться вмовити самого Саррі, який до Англії працював на батьківщині з Наполі та Емполі.

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Нагадємо, після завершення сезону 2018/19 Ювентус покинув Массіміліано Аллегрі, який провів у клубі 5 років.