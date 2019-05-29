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Президент Ювентуса прилетів до Баку, щоб провести таємні переговори із Саррі

14:38 156 Читать на русском
Президент Ювентуса прилетів до Баку, щоб провести таємні переговори із Саррі
Мауріціо Саррі / Reuters

Чутки про перехід Мауріціо Саррі до Ювентуса стають все більш ґрунтовними.

Андреа Аньєллі прилетів до столиці Азербайджану, щоб обговорити умови контракту з нинішнім тренером Челсі, інформує Tuttosport.

Саррі психонув і покинув тренування Челсі перед фіналом Ліги Європи

Керівник чемпіона Італії навмисне зупинився в готелі, де живе Челсі, і сьогодні вранці бачився з тренером "синіх" Мауріціо Саррі.

Раніше з'явилась інформація, що лондонці готові відпустити італійця за 5 млн фунтів. Якщо туринці заплатять таку суму, то залишиться вмовити самого Саррі, який до Англії працював на батьківщині з Наполі та Емполі.

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Нагадємо, після завершення сезону 2018/19 Ювентус покинув Массіміліано Аллегрі, який провів у клубі 5 років.

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Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Андреа Аньєллі
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