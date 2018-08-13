Президент Ювентуса: Ліга чемпіонів повинна стати нашою метою в цьому сезоні

Світ — 12 серп 1305
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Тіте починає революцію у збірній Бразилії – 6-7 нових імен на вересень і трохи про Україну
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Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для ШалькеНімеччина — 12 серп 1760
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Арсенал – Манчестер Сіті: перший провал Емері, Озілу пора в Туреччину, розкішний чемпіон та СтерлінгАнглія — 12 серп 2820
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Ліверпуль – Вест Хем: "пристойний Ярмоленко", вчинок Салаха, суддівський прокол і заявка на чемпіонствоАнглія — 12 серп 7566
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Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛУкраїна — 12 серп 551
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