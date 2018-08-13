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Президент Ювентуса: Ліга чемпіонів повинна стати нашою метою в цьому сезоні

00:48 20 Читать на русском
Президент Ювентуса: Ліга чемпіонів повинна стати нашою метою в цьому сезоні
Андреа Аньєллі / фото з соцмереж

Президент "б'янконері" Андреа Аньєллі озвучив амбітне завдання команди на сезон.

"Нас чекає складний рік, проте зараз саме час, коли ми повинні переключитися від мрії до конкретної мети.

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Ліга чемпіонів повинна стати нашою метою в цьому сезоні. Скудетто, Кубок Італії та Ліга чемпіонів. Нашим завдання – перемога у всіх турнірах. Ми повинні працювати кожен, щоб досягти позитивного результату", – цитує Аньєллі Football-Italia.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Андреа Аньєллі
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