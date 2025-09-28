Власник першолігового клубу ЮКСА Сергій Леснік розповів, що поряд з його помешканням був пошкоджений будинок через нічну атаку РФ.

У ніч на 28 вересня Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні. Від ворожих обстрілів зокрема постраждала Київська область. Президент футбольного клубу ЮКСА Сергій Леснік повідомив, що внаслідок атаки стався вибух поблизу його помешкання.

"Зеленський має подивитися на свою країну": Каладзе зашкварився черговим випадом в бік України

Леснік у своєму Instagram опублікував кадри з пошкодженою будівлею. За словами функціонера, вибух стався менш ніж за один кілометр від його помешкання.

"А ось і приліт. Менше 1 км. Слава Богу, що в хаті ніхто не жив", – написав Леснік.

Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок ворожого обстрілу Києва.

Ворскла не змогла обіграти Вікторію, ЮКСА та Пробій не забили у бойовому матчі: Перша ліга