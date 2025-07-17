Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго отримав серйозні неприємності зі законом. Бізнесмен підозрюється в організації незаконного виробництва та продажу українських ліків до Росії, де вони, зокрема, потрапляють до окупантів з армії РФ. Про це повідомляє Суспільне.

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16 липня правоохоронці влаштували обшуки у трьох областях України щодо даної справи. Про підозри повідомили вісьмом людям, а також лідеру організації – українському олігарху. З матеріалів поліції, ймовірно, йдеться про колишнього нардепа з Полтавщини Костянтина Жеваго. Його пов’язують із фармакологічною компанією "Артеріум".

Додамо, що Жеваго – уродженець Росії, колишній народний депутат шістьох скликань Верховної Ради України, який нині перебуває під санкціями РНБО.

Ворскла, яка тісно пов'язана з Жеваго, має суттєві борги перед футболістами й влітку навіть була на межі зникнення.

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