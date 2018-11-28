Президент Ворскли Черняк: Не бачу підстав грати з Арсеналом у Києві

Президент полтавської Ворскли Роман Черняк прокоментував ситуацію, що склалася навколо місця проведення поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти лондонського Арсенала.

"Ні наш клуб, ні представники УЄФА, які перебувають у Полтаві, не можуть зрозуміти причин переносу. Ми всі шоковані. Ніхто нас ні про що не запитував, ніхто нічого не повідомив. Більше того, НСК Олімпійський не готовий до організації матчу. Фанати купили квитки в Полтаву, а це не тільки квитки на стадіон, а і на літаки, поїзди та автобуси. Що буде з ними? Або як продавати квитки на НСК Олімпійський на 70 тисяч осіб? Це рішення було занадто поспішним. Головне запитання, чи відбудеться гра взагалі? Сьогодні необхідно провести попередню роботу до матчу і провести прес-конференцію. Але де і як?

Ворскла – Арсенал: НСК Олімпійський чекає остаточного рішення щодо переносу матчу Ліги Європи

Наша команда знаходиться в Полтаві. У нас є резервний стадіон – Арена Львів. Чому НСК? Зараз ми ведемо перемовини з УЄФА. Вони пропонують нам зіграти в Києві, за 350 км від Полтави. Але я не впевнений, що Арсенал приїде до Києва.

Цілком можливо, що матч не відбудеться. Рішення було ухвалено без консультацій із клубами. Наразі є невизначеність. Рішення було ухвалено вчора ввечері. Куди телефонувати, давайте телефонувати. Мені важко коментувати. Наша ціль полягає у тому, щоб наші уболівальники побачили цю гру на нашому стадіоні. Ми витратили багато коштів на ремонт нашої арени.

Ворскла здивована рішенням УЄФА перенести до Києва матч проти Арсенала в Лізі Європи

На жаль, я не можу відповісти на це запитання зараз. Тому що це не залежить від мене. Якщо зможуть організувати нашу гру на стадіоні в Києві, ми будемо грати. Але я не бачу жодних передумов для проведення матчу на НСК", – цитує Черняка Sport7.az.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова.