Президент Ворскли Черняк: Ми пропонували Сачку залишитися в адміністрації команди

Президент Ворскли Роман Черняк прокоментував зміну тренера у полтавській команді.

"Ніхто не розраховував на заміну головного тренера. На жаль, сталося так, як сталося. Це життя, і потрібно бути готовими до таких змін. Ми вважаємо, що в команді потрібні були зміни.

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Можливо, не зараз і не в такій формі, але ми дуже по-людськи, по-чесному розлучилися з Василем Сачком. Залишилися в дуже хороших відносинах. Для нього завжди відкриті двері, і ми пропонували йому залишитися в адміністрації команди.

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На жаль, людині потрібен якийсь час, щоб все переосмислити і прийняти правильне рішення, і ми це прекрасно розуміємо. Ми безмежно вдячні Василю Вікторовичу, за його роботу, за те, що він віддав 10 років свого життя команді", – сказав Черняк в ефірі телеканалу "Футбол 1".