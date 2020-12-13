Президент Вольфсберга програв парі гравцям та став лисим – фото божевільних наслідків
Президент Вольфсберга Дітмар Ріглер вміє оригінально мотивувати футболістів.
Функціонер австрійського клубу програв парі гравцям свого клубу. Він сумнівався, що команді вдасться вийти в 1/16 фіналу, а тому вирішив посперечатись.
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У підсумку Вольфсберг вийшов з групи другим, набравши 10 пунктів, а воротар команди Александр Кофлер налисо поголив менеджера.
До слова, австрійці грали у квартеті К з московським ЦСКА, загребським Динамо та Фейєнордом. Вже 14 грудня Вольфсберг дізнається ім'я свого суперника на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.
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