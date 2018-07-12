Президент Вест Хема Салліван прокоментував підписання Ярмоленка та Вілшера

Президент Вест Хема Девід Салліван поділився власною думкою щодо придбання Андрія Ярмоленка та Джека Вілшера.

"Ми раді підписати двох чудових гравців протягом 3 днів.

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Думаю, ми переконали наших вболівальників, що будемо купувати гравців високого калібру. І Джек, і Андрій підходять під такий статус.

Обидва грали на найвищому рівні і ми хочемо побачити їхні якості вже у кларетово-блакитній футболці.

Джек також прекрасно знає, що таке АПЛ, і я думаю, що всі вболівальники приєднаються до мене у привітанні обидвох гравців на Лондон Стедіум. Вони стали нашим четвертим та п'ятим підписанням після Фредрікса, Ісса Діопа та Фабіанскі", – цитує Саллівана офіційний сайт Вест Хема.