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Президент Вест Хема Салліван прокоментував підписання Ярмоленка та Вілшера

13:48 2074 Читать на русском
Президент Вест Хема Салліван прокоментував підписання Ярмоленка та Вілшера
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Президент Вест Хема Девід Салліван поділився власною думкою щодо придбання Андрія Ярмоленка та Джека Вілшера.

"Ми раді підписати двох чудових гравців протягом 3 днів.

Ярмоленко: Не можу обіцяти, що буду другим Мессі, але повністю віддаватимусь Вест Хему

Думаю, ми переконали наших вболівальників, що будемо купувати гравців високого калібру. І Джек, і Андрій підходять під такий статус.

Обидва грали на найвищому рівні і ми хочемо побачити їхні якості вже у кларетово-блакитній футболці.

Джек також прекрасно знає, що таке АПЛ, і я думаю, що всі вболівальники приєднаються до мене у привітанні обидвох гравців на Лондон Стедіум. Вони стали нашим четвертим та п'ятим підписанням після Фредрікса, Ісса Діопа та Фабіанскі", – цитує Саллівана офіційний сайт Вест Хема.

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Девід Салліван Джек Вілшер Джек Вілшер
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