Функціонер здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Серії А.

Лаціо остаточно здолав коронавірус в команді

У Сетті виявили легкі симптоми COVID-19. Президент "мастифів" почувається задовільно, але змушений піти на самоізоляцію. Нині він перебуває вдома. Сетті – не перший із очільників італійських клубів, які не уникли інфікування коронавірусом. Раніше із хворобою успішно впорався, зокрема, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

До слова, у неділю, 8 листопада, Верона проведе матч 7-го туру Серії А проти Мілана. Поєдинок на Сан-Сіро розпочнеться о 21:45.

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