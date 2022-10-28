"Виступ Козловського – революція в українському футболі? Я б не говорив, що це якась революція. Козловський, наскільки я зрозумів, вже не має ніякого відношення до футболу. Він сам це озвучив, що він вже не президент, а експрезидент. Це точно не революція. Революція робиться з відкритим забралом, а не ховається за тим, що я експрезидент, переписав на дружину. Ховатися за дружину в таких випадках – це ще більше має бути соромно.

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Як можна бути в одному середовищі і плювати на всіх, сидячи в одному човні? Таких людей просто висаджують з човна. Це біла ворона. Таким людям руки не подають. Але якщо він заявляє, що він не президент, якщо він всіх обливає брудом, то з такими людьми точно не будуть вітатись", – поділився Надєїн в коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, у понеділок, 24 жовтня, власник львівського клубу дав резонансну прес-конференцію, в якій розкритикував керівництво українського футболу.

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