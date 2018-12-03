Президент УЄФА розповів про звинувачення Рамоса у вживанні допінгу

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував інформацію про позитивну допінг-пробу захисника Реала Серхіо Рамоса.

"Мені нічого сказати. УЄФА має письмове підтвердження від Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), в якому чітко сказано, що Рамос не порушував правил.

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Якщо головний авторитет в боротьбі з допінгом у світі говорить, що все в порядку, то мені більше нічого сказати", – цитує Чеферіна Mundo Deportivo.

Раніше Football Leaks повідомляв, що Рамос провалив допінг-тест після фіналу ЛЧ-2017, але УЄФА не покарав гравця.

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