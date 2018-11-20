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Президент УЄФА розповів про терміни впровадження VAR у Лізі чемпіонів

22:11 24 Читать на русском
Президент УЄФА розповів про терміни впровадження VAR у Лізі чемпіонів
Система VAR / соцмережі

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив готовність ввести систему відеоповторів VAR в Лізі чемпіонів вже в цьому сезоні.

"Ми розпочали підготовчі роботи. Роберто Розетті (голова суддівського корпусу УЄФА. – прим. Футбол 24) і його команда – чудові фахівці в цій справі.

УЄФА може ввести VAR у Лізі чемпіонів вже у поточному сезоні

Потрібно розібратися з важливими моментами: роботою суддів і технічними аспектами. Звіт буде виконаний приблизно через тиждень. Після цього стане ясно, чи зможемо ми впровадити систему VAR. Найпізніше, коли ми це зробимо – наступний сезон", – цитує Чеферіна beIN Sports.

Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20

Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Ліга чемпіонів Александер Чеферін
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