Президент УЄФА розповів про терміни впровадження VAR у Лізі чемпіонів

Президент УЄФА Александер Чеферін висловив готовність ввести систему відеоповторів VAR в Лізі чемпіонів вже в цьому сезоні.

"Ми розпочали підготовчі роботи. Роберто Розетті (голова суддівського корпусу УЄФА. – прим. Футбол 24) і його команда – чудові фахівці в цій справі.

УЄФА може ввести VAR у Лізі чемпіонів вже у поточному сезоні

Потрібно розібратися з важливими моментами: роботою суддів і технічними аспектами. Звіт буде виконаний приблизно через тиждень. Після цього стане ясно, чи зможемо ми впровадити систему VAR. Найпізніше, коли ми це зробимо – наступний сезон", – цитує Чеферіна beIN Sports.

Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20