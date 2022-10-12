Президент УЄФА Александер Чеферін не прислухався до критики цивілізованої громадськості з приводу невиключення збірної Білорусі з відбору на Євро-2024, що відбудеться у Німеччині.

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"Трохи популістськи вимагати: "Всіх вигнати!" Нині ми не бачимо причин для виключення Білорусі", – цитує слова Чеферіна австрійська газета Kurier, посилаючись на Bild.

"Якщо щось зміниться, ми обов'язково відреагуємо. Політики повинні поважати наші повноваження щодо прийняття рішень. Ми ж не вказуємо політикам та урядам, що їм робити", – додав президент УЄФА.

Нагадаємо, збірну Білорусі було допущено до відбору на Євро-2024, але команда має проводити свої домашні ігри за межами країни і без глядачів. Збірна Білорусі потрапила до однієї групи з Андоррою, Ізраїлем, Косово, Румунією та Швейцарією.

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