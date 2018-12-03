Президент УЄФА назвав причини створення третього єврокубка

Президент УЄФА Александер Чеферін пояснив рішення організації про створення третього клубного турніру в циклі 2021-2024 років.

"Новий клубний турнір УЄФА зробить єврокубки більш інклюзивними, ніж будь-коли раніше. Більше матчів для більшої кількості клубів, більше асоціацій на групових етапах. Турнір виріс з постійного діалогу з клубами через Асоціацію європейських клубів.

УЄФА офіційно затвердив формат третього єврокубка

Всі клуби висловлювали зацікавленість в тому, щоб збільшити шанси на більш регулярну участь в єврокубках. Це стало можливим завдяки стратегічному підходу. Результат відповідає завданням УЄФА підвищувати паралельно рівень і доступність наших клубних турнірів", – цитує Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Реал погрожував УЄФА створенням Суперліги – несподівана заява