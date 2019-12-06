Президент УЄФА Чеферін оцінив ймовірність створення європейської клубної Суперліги

Президент УЄФА Александер Чеферін переконаний, що створення європейської клубної Суперліги вкрай негативно вплине на розвиток футболу.

"Я читав про цей шалений план. Якщо можна вірити цим повідомленням, то ідея надійшла від єдиного президента одного з відомих клубів. Неймовірно важко уявити більш егоїстичну схему.

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Очевидно, це призведе до загибелі футболу по всьому світу – для гравців, для уболівальників, для всіх, хто пов'язаний з грою. І все заради вигоди крихітного числа людей.

На щастя, в світі футболу вистачає розсудливості, щоб подібна божевільна ідея не здійснилася. Вона настільки штучна, що я не можу повірити, що хтось міг би навіть мріяти про це", – цитує Чеферіна журналіст Тарік Панджа у своєму твіттері.

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Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи.