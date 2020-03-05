Президент УЄФА Чеферін анонсував чергові санкції для команд за прояви расизму з боку вболівальників

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін прокоментував можливість зняття очок з команди або її відсторонення від змагань через расизм.

"Так, таке можливо – якщо подібні випадки будуть повторюватися з тими ж командами або тими ж національними федераціями. Це можливо, хоч і не принесе користі УЄФА.

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Та ми все одно підтримаємо гравців. Ніхто не має права говорити, що вони повинні терпіти образи і приниження", – сказав Чеферін в інтерв'ю виданню Sky Sports.

Нагадаємо, раніше півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг закликав автоматично знімати з команд по 9 очок за прояви расизму з боку їхніх уболівальників, а очільник УЄФА заявляв, що у боротьбі з расизмом у футболі потрібні рішучіші кроки.

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