– На сьогодні ми вже можемо констатувати, що проєкт прибутковий. Зараз ми максимально доакумулюємо всі кошти, які будуть розподілені між клубами. Роман Криворучко (директор Департаменту міжнародних зв’язків та розвитку) проаналізував, як в провідних європейських лігах відбувається розподіл прибутку від трансляцій.

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Ми винесли це питання на обговорення клубів. Вони майже одноголосно підтримали, що на період війни всі кошти, незалежно від спортивних результатів чи інших факторів, розподіляються порівну між всіма учасниками чемпіонату. Тобто чемпіон і остання команда в турнірній таблиці отримують однаково. Це рішення діє на період воєнного стану.

– Чи будуть ці цифри публічними?

– В принципі, тут немає ніякого секрету. Ми ще додатково доузгодимо, бо це питання внутрішньої субординації. Думаю, що всі підтримають, щоб ми проінформували, скільки було акумульовано коштів і як прибуток був розподілений між клубами. Тим паче клуби потім публікують всі свої звіти й всі вони доступні. Це вимога атестаційного комітету, – сказав Дикий в інтерв'ю Тribuna.

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