Президент Української асоціації футболу відкрив нові майданчики в двох областях

Сотні дітей, у тому числі дітей-переселенців з анексованого Криму, підлітків і студентів одразу кількох населених пунктів України отримали минулими вихідними змогу тренуватися й грати у футбол на новеньких майданчиках із якісним штучним покриттям.

А саме – 2 таких майданчики з'явилися в Дніпрі, 3 в Мелітополі та 1 в с. Нове Запорізької області.

Церемонії відкриття спортивних об’єктів відвідав президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко, який подарував місцевим шанувальникам футболу нагоду побачити Кубок чемпіонів світу серед юнацьких збірних U-20 і зробити з ним фото на згадку.

Відтепер новий футбольний майданчик є в студентів Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного. Поява такого спортивного об’єкта дозволить молоді, яка навчається у вузі, займатися на парах фізкультури безпосередньо поблизу університету. Раніше для цього доводилося долати відстань в 1,5 км, щоб дістатися стадіону, розташованого в міському парку Мелітополя.

Власне футбольне міні-поле матимуть відтепер і учні Навчально-виховного комплексу № 16 м. Мелітополя, а також школярі с. Нового Мелітопольського району. Цікаво, що в цьому селі проживає лише близько 900 мешканців і серед них родини-переселенців з анексованого Криму, до якого звідси лише трохи більше 100 км. Тепер, як зазначив Андрій Павелко, умови для тренувань і занять футболом у місцевих школярів і дітей-переселенців, для яких село з назвою Нове, що символічно, стало новою домівкою, навіть кращі, ніж у багатьох їхніх ровесників у великих містах України. "Хтозна, можливо, за 10-15 років майбутній чемпіон Європи чи світу розповідатиме в інтерв’ю, що на досягнення такої вершини його надихнуло саме знайомство з Кубком ЧС-2019 серед збірних U-20, з яким він зробив фото на новому сільському майданчику. Вірю, що так воно й станеться!" – підкреслив президент УАФ.

Ще два нові футбольні майданчики минулими вихідними отримали в подарунок учні шкіл № 117 і № 142 м. Дніпра. Цікаво, що школа № 142 є єдиною в Україні, яка ввійшла до міжнародної мережі шкіл, що носять ім’я організатора сучасних Олімпійських ігор П’єра де Кубертена. Візиткою цього учбового закладу є проект "Український Fair Play", який знайомить малечу з найвідомішими прикладами спортивної поведінки Fair Play і вчить чесному змаганню серед однолітків. Надихатиме на це учнів і знайомство з Кубком чемпіонів світу, який нещодавно здобула юнацька збірна України U-20 і який привіз до міста президент УАФ. "Коли головний трофей планети так близько, простіше усвідомити, що здобути його цілком реально! Потрібні лише віра, талант і щоденна робота над собою. Саме тому ми й організували такий міні-тур кубку", – розповів Андрій Павелко.

Нагадаємо, що протягом 2018 року в Дніпропетровській і Запорізькій областях було зведено 24 та 7 об'єктів відповідно. По всій країні за цей період побудовано 544 об’єкти: 525 майданчиків та 19 полів.