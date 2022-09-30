Друга ліга, 5-й тур

Рубікон – Реал Фарма – 0:7

Голи: Фабер, 9, 37, Барсуков, 17, Ладика, 60, Платунов, 66, 71, М'ячин, 86

Одесити завітали в гості до столичної команди й без особливих проблем розтрощили її. В першому таймі у ворота Рубікона влетіло 3 м'ячі, по перерві – 4.

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Проте поєдинок увійде в історію не через розгром. На заміну у команді Реал Фарма на 72 хвилині вийшов граючий президент Микола Лиховидов у віці 56 років 8 місяців і 4 дні. Таким чином він оновив віковий рекорд усіх часів чемпіонату України з футболу серед дорослих професіональних команд.

Попереднє досягнення теж було в активі Лиховидова – 55 років 9 місяців і 18 днів. Цікаво й те, що за Реал Фарму він виступає разом зі своїм 22-річним сином Андрієм.