Удінезе посів 16-те місце за підсумками сезону і зумів врятуватися від вильоту завдяки перемозі над прямим конкурентом Фрозіноне в останньому турі (1:0). Проте, президент клубу Поццо вважає, що дві перемоги в шести матчах – недостатній результат, щоб дозволити Каннаваро і далі керувати командою.

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"Президент Поццо повідомив мені сьогодні про рішення клубу не продовжувати наші професійні відносини. Я дякую йому за надану мені можливість. Шкода, що я не зможу продовжити цей короткий, але інтенсивний шлях, який за останні півтора місяці чемпіонату привів нас до великого і захоплюючого досягнення. Хочу підкреслити – я волів би продовжити цю пригоду у Фріулі, землі, що увійшла в моє серце так само, як і її жителі. Бажаю клубу, гравцям і чудовим уболівальникам Удінезе всього найкращого", – написав Каннаваро в Instagram.

За інформацією італійських ЗМІ, боси Удінезе обирають нового тренера між Еусебіо Ді Франческо (Фрозіноне) і Вінченцо Віваріні (Катандзаро). Так чи інакше, новий тренер стане шостим за останні три сезони.

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