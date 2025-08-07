Навколо матчу Лех – Црвена Звезда відбулося багато подій, які стосуються й українського футболу.

У матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Лех поступився вдома Црвені Звезді з рахунком 1:3. На матчі польські вболівальники супроводили гру провокаційним банером "Косово – Сербія", що викликало деяке здивування.

Ватні друзі Росії відреагували на жеребкування Динамо в Лізі чемпіонів – красномовна поведінка сербських фанатів

У разі, якщо Црвена Звезда втримає перевагу в Белграді, її суперником стане переможець пари Динамо – Пафос.

Генеральний директор сербського клубу Звездан Терзіч уже встиг зухвало висловитися на адресу киян, заявивши, що його команда є "сильнішою та якіснішою аніж київське Динамо". Його слова цитує телеграм-канал Troublemakers & Ultras Action.

Раніше ж про киян він заявляв: "Ми зіткнулися з найскладнішим суперником з усіх. Я багато разів казав, що ми не хотіли б грати з київським Динамо з багатьох причин – як футбольних, так і нефутбольних".

Црвена Звезда наблизилась до ймовірної дуелі з Динамо – кияни можуть отримати шанс на помсту за Олександрію