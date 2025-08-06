"Я думаю, що ми зіткнулися з найскладнішим суперником з усіх. Я багато разів казав, що ми не хотіли б грати з київським Динамо з багатьох причин – як футбольних, так і нефутбольних.

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По-перше, київське Динамо – чудова команда, можливо, одна з найкращих, проти якої ми можемо грати. Потім є політична ситуація та взаємини з українцями. Ми вже бачили це під час матчів Партизана (з Олександрією), що вони вороже налаштовані до нас. Тому я хотів би уникнути всіх цих нефутбольних моментів, але що є, то є", – цитує Звездана Терзіча Bartłomiej Banasiewicz.

Нагадаємо, якщо Динамо пройде Пафос, то наступним суперником киян буде переможець пари Лех Познань (Польща) – Црвена Звезда (Сербія). Матчі цієї стадії заплановані на 19/20 та 26/27 серпня.

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