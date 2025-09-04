Тоттенхем оголосив про відхід Даніела Леві з посади голови правління, яку він обіймав з 2001 року. При цьому жодних змін у структурі власності та акціонерів клубу не відбулося.

"Я неймовірно пишаюся роботою, яку проробив разом з керівництвом і всіма нашими співробітниками. Ми перетворили цей клуб на світового гіганта, який виступає на найвищому рівні. Ба більше, ми створили спільноту. Протягом багатьох років мені пощастило працювати з одними з найвидатніших людей у цьому виді спорту.

Хочу подякувати всім уболівальникам, які підтримували мене протягом багатьох років. Подорож не завжди була легкою, але було досягнуто значного прогресу. Я буду продовжувати палко підтримувати цей клуб", – цитує Леві офіційний сайт клубу.

Тоттенхем під керівництвом Леві виграв Лігу Європи. За 20 сезонів "шпори" 18 разів брали участь в єврокубкових змаганнях. У 2019 році Тоттенхем доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

