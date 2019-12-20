Президент Тоттенхема Леві не виключає повернення Почеттіно

Президент лондонського клубу Даніел Леві прокоментував можливе продовження співпраці з екс-тренером клубу Маурісіо Почеттіно.

"Ви повинні прекрасно розуміти, що за п'ять з половиною років спільної роботи у нас з Маурісіо склалися особливі відносини. Його звільнення – це не те, чого я хотів. В той момент було неймовірно складно це йому сказати, але він мене зрозумів.

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Маурісіо розумів, що це правила гри, а не щось особисте. Я був впевнений, що він повернеться до роботи сильнішим, продовжить працювати в іншому топ-клубі.

Що стосується Тоттенхема, то, можливо, одного разу він повернеться до нас. Ми дуже вдячні йому за ту фантастичну роботу, яку він провів у клубі", – цитує Леві видання Evening Standard.

Нагадаємо, аргентинського фахівця було звільнено з Тоттенхема у листопаді 2019 р., після більш ніж п'яти років роботи у клубі. Новим тренером "шпор" став Жозе Моурінью.

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