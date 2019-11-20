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Президент Тоттенхема Леві назвав причини призначення Моурінью

09:42 419 Читать на русском
Президент Тоттенхема Леві назвав причини призначення Моурінью
Колишній та новий тренери Тоттенхема / ВВС

Президент Тоттенхема Даніел Леві прокоментував призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера "шпор".

"Жозе – один з найуспішніших тренерів у футболі. У нього великий досвід, він здатний окриляти команди, він чудовий тактик. Він здобував визнання у всіх клубах, де працював. Ми впевнені, що він підбадьорить роздягальню команди і допоможе їй повірити в себе", – цитує Леві офіційний сайт клубу.

Моурінью офіційно очолив Тоттенхем

Нагадаємо, що вчора Тоттенхем оголосив про відставку Маурісіо Почеттіно. Керівництво клубу не задоволене результатами команди в поточному сезоні. Аргентинський фахівець тренував команду з 2014-го року. Контракт із Моурінью розрахований до кінця сезону-2022/23.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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