Президент Тоттенхема Леві назвав причини призначення Моурінью

Президент Тоттенхема Даніел Леві прокоментував призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера "шпор".

"Жозе – один з найуспішніших тренерів у футболі. У нього великий досвід, він здатний окриляти команди, він чудовий тактик. Він здобував визнання у всіх клубах, де працював. Ми впевнені, що він підбадьорить роздягальню команди і допоможе їй повірити в себе", – цитує Леві офіційний сайт клубу.

Моурінью офіційно очолив Тоттенхем

Нагадаємо, що вчора Тоттенхем оголосив про відставку Маурісіо Почеттіно. Керівництво клубу не задоволене результатами команди в поточному сезоні. Аргентинський фахівець тренував команду з 2014-го року. Контракт із Моурінью розрахований до кінця сезону-2022/23.

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