Президент Торіно повісив захмарний цінник на Белотті

Президент Торіно Урбано Кайро повідомив про своє небажання розлучатися з форвардом "гранатових" Андреа Белотті.

"Не маю наміру продавати його, чому я повинен це робити? Він дуже хороший форвард і для нас, і для збірної Італії – я тримаюся за нього. Я відмовився від продажу, хоча за нього пропонували великі гроші, і я жодного разу не пошкодував.

Белотті може опинитися в Інтері

Ніхто ніколи не пропонував за Андреа 100 мільйонів євро, інакше я був би змушений продати його. Дешевше він не продається", – цитує президента "биків" видання Football Italia.

Нагадаємо, головними претендентами на 26-річного форварда збірної Італії є Інтер та Наполі. Окрім них до нападника проявляли інтерес Мілан, Фіорентина, Евертон та Манчестер Юнайтед. У поточному сезоні Белотті провів за Торіно 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

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