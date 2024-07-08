"Третій день переймаюся, бо є інвестор, але мої партнери не хочуть з ним зустрічатися. Його головна умова – щоб мої партнери вийшли з клубу. Ті, що довели до цугундера клуб. Хто? Русол та Фрідман.

СК Дніпро-1 позичив у запеклого конкурента по УПЛ 200 мільйонів, аби дограти сезон, – джерело

Вони мають вийти з клубу, щоб зайшли нові інвестори. Щоб клуб жив. На жаль, вони нічого не роблять для цього. Зараз сиджу в бухгалтерії. Там така бухгалтерія, що страшно дивитися. До 2022 року, поки ми з Максимом (син Берези, президент СК Дніпро-1, – прим.) не пішли на війну, там була низка інвесторів. Після того, як ми відійшли від справ клубу у березні 2022-го – на жаль, не все добре. Жили не по грошах, скажімо так.

Щодо Русола... Він офіційно мій партнер. І нічого не змінилося. Я взагалі сам мало, що розумію і з Карпатами, і... Він вчора вперше сказав. що йде в Карпати. Як я це сприйняв? А матюкаться можна? Я ох*їв!

Я перепитував у нього раніше, писав: "Це правда?". Він казав: "Ні". Така сама історія була в мене з Йовічевічем.

Що зараз? Поки що я не знаю. Просто кажу, що в мене було рішення на п'ятницю, четвер. Юридична компанія повинна була перевірити фінансово-юридичну діяльність клубу, доповісти новому інвестору, який повинен був сказати слово. Зараз вже не знаю. Бо лавина посипалася. Ціла лавина посипалася. Навіть не знаю, що мені робити. Не можу ніяк впливати на це, бо досі в погонах.

І Максим не може на це впливати ніяк. З 2 березня 2022 року жодного відношення ні до фінансування, ні до управління, ні до контролю ми не мали", – сказав Береза в ефірі свого YouTube-каналу.

Президент СК Дніпро-1 готовий піти з футболу заради порятунку клубу – емоційна заява