Президент СК Дніпро-1 пояснив, чому клуб не ставить завдання виходу в єврокубки на сезон 2019/20

Почесний президент новачка УПЛ Юрій Береза оцінив перспективи своєї команди у новому сезоні.

"Два роки тому ми з командою однодумців пообіцяли, що повернемо великий футбол в місто на Дніпрі. Хочу подякувати Дмитрові Михайленку, всім тренерам команди і гравцям, які виконали це завдання.

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Я не знаю інших прикладів, навіть у історії радянського футболу, коли команда за два роки після створення пройшла дві ліги, увійшовши до елітного дивізіону. У нас є вже своя історія, а тепер хочеться показати результат і в УПЛ, де нам буде досить непросто з нашою молоддю.

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З приводу цілей на сезон, юридично наш клуб існує менше трьох років, тому зараз не стоїть завдання виходу в єврокубки. Головне – подивитися на себе в Прем'єр-лізі, звикнути до неї і набратися досвіду", – сказав Береза в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.