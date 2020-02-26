Президент СК Дніпро-1: Коноплянка і Зозуля – мої друзі, але ми небагатий клуб

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза розповів, чому клуб почав підписувати іноземних футболістів, хоч раніше планував обходитись без легіонерів.

"Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Новачки дадуть змогу конкурувати та підтягнути наші провальні позиції. До речі, іноді іноземці дешевші за українців. Вам говорити про Коноплянку або Зозулю? Це мої друзі, але ми досить небагатий клуб.

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Наша ціль – єврокубки. І наші новачки дадуть можливість кістяку команди прогресувати. У мене є мрія – гімн Ліги чемпіонів у Дніпрі. Це ніхто не знімав! І один з найважливіших моментів – те, що великий футбол є у Дніпрі", – цитує Березу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна СК Дніпро-1 підписав 6 новачків: українців Хобленка, Цурікова, Адамюка і Скватка, бразильця Лукаса Тейлора і аргентинця Франціско Ді Франко.

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