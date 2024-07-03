– Юрію Миколайовичу, який зараз стан справ у клубі, на скільки погана фінансова ситуація? Також у пресі ходить інформація, що клуб шукає інвесторів, що ви знаєте про це?

– На жаль, з березня 2022 року я і мій син Максим Береза одягли військову форму для захисту Батьківщини і впливати на процеси в клубі ми практично і юридично не могли.

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Зараз, починаючи влазити в справи клубу, можу сказати, що є велика проблема з інвестором. Це категоричне й критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови і пропозиції щодо нового інвестора. Готовий навіть покинути посаду почесного президента, вийти з футболу і передати всі юридичні права тому хто готовий врятувати клуб.

– Тобто ви покинете посаду почесного президента клубу, а Максим Береза, який є співвласником клубу, продасть чи віддасть свою частку комусь іншому?

– Так, все вірно, я хочу, щоб СК Дніпро-1 жив. Місто Дніпро має право на великий футбол і Лігу Чемпіонів. Якщо заради цього треба пожертвувати своєю посадою та часткою, то я і Максим готові, – сказав Береза у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 мав визначитись зі своїм майбутнім 1 липня, однак переніс ухвалення остаточного рішення на тиждень.

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