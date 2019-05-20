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Президент СК Дніпро-1 Береза: Завдання команди – потрапити до п'ятірки найкращих в УПЛ

20 травня 20:26 487 Читать на русском
Президент СК Дніпро-1 Береза: Завдання команди – потрапити до п'ятірки найкращих в УПЛ
Юрій Береза / СК Дніпро-1

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза розповів про задачу команди на наступний сезон.

"У нас є команда: гравців і тренерів, вболівальників і команда тих людей, хто забезпечує процес життєдіяльності клубу, команда піарників, за допомогою яких, я сподіваюся, ми повернемо на цей прекрасний стадіон уболівальників міста Дніпра.

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Думаю, 29 травня буде відкрито шорт-лист з тих гравців, кого хоче бачити тренерський штаб. У нас буде виробнича нарада зі спортивним директором, головним тренером, на якому ми обговоримо моменти, що стосуються посилення команди.

Ми будемо робити все, щоб виконати поставлене завдання – в перший сезон в УПЛ потрапити до найкращої п'ятірки. Під це завдання і буде формуватися склад", – сказав Береза ​​в інтерв'ю офіційному сайту Дніпро-1.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Береза
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