"Кучер завоював зі СК Дніпро-1 срібло лише завдяки багажу Йовічевіча, який той заклав. Хоча в мене й неоднозначне ставлення до Ігора після його відходу у Шахтар.

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Кучер просто підтягнув футболістів та розставив їх на потрібні місця. Саме завдяки напрацюванням Йовічевіча Кучер і вискочив зі СК Дніпро-1 на друге місце. Це правда.

Після програшу АЕКу Ларнака минулого сезону я намагався поговорити з Кучером, але мені здалося, що цей молодий чоловік якийсь неадекватний. У мене з усіма тренерами було абсолютне порозуміння і контакт, але не з ним. Я ставив йому футбольні питання, а у відповідь він ніс якусь нісенітницю.

Після цього я йому жодного разу не телефонував, а спілкувався лише з гравцями. Русол мені потім сказав: "Якщо ви довіряєте мені, то повинні довіряти й тренеру". Я відповів, що зрозумів і більше не буду втручався у справи. Можна сказати, відійшов у бік і спостерігав зі сторони.

Був момент, коли я не витримав і сказав Русолу: "Ви вже щось робіть із Кучером", але він відповів, що є контракт і його потрібно дотримуватись. Я поставив питання: "А хто буде компенсувати втрату єврокубків?". У нас зараз буде дуже багато фінансових питань до Русола стосовно вильоту із єврокубків. Як виявилось, Кучер – це не тренер, а футбольне нещастя", – сказав Береза у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Кучер провалив старт сезону зі СК Дніпро-1 і подав у відставку після поразки від Оболоні у 4-му турі УПЛ.

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