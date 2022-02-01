Паоло Даль Піно вирішив припинити свою роботу на посаді очільника Серії А.

Фахівець планував подати у відставку ще наприкінці минулого року, але залишився вирішити нагальні проблеми, повідомляє Sky Sport.

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За інформацією джерела, Даль Піно подав у відставку, яка сьогодні буде прийнята відповідним комітетом Серії А. Причиною такого рішення функціонера стало бажання остаточно перебратися у США, де живе його сім'я.

Паоло Даль Піно очолював Серію А протягом двох останніх років. Також він працював у низці відомих компанії, як от Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli та Wind.

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